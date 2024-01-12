СБУ задержала экс-чиновницу, которая отдала оккупантам автопарк скорых для депортации детей в Россию. Фото

Служба безопасности Украины задержала экс-чиновницу из Херсона, которая отдала российским оккупантам автопарк "скорых" для вывоза украинских детей на территорию РФ. После бегства захватчиков из облцентра изменница почему-то не захотела отправиться за ними на пока еще оккупированные территории Украины или в Россию: задержали пособницу государства-агрессора при попытке уехать в Евросоюз.

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С лета 2023 предательница находилась во Львове, где оформила для себя социальные выплаты как "внутренне перемещенное лицо". Подробности раскрыли в СБУ.

После захвата российскими войсками Херсона задержанная заняла должность замглавы Херсонского центра экстренной медпомощи и медицины катастроф. В таком статусе она подписала "распоряжение" о передаче российским оккупантам 24 автомобилей скорой помощи.

Предательница помогала России проводить массовую депортацию украинских детей: на украденных "скорых" их вывозили сначала в оккупированный Крым, а оттуда – на территорию РФ.

"Таким образом, они маскировали незаконный вывоз несовершеннолетних под видом перемещения медицинского спецтранспорта", – отметили в СБУ.

Также упомянутые "скорые", которые должны были спасать жителей Херсона, оккупанты использовали для эвакуации раненых захватчиков из передовой в военные госпитали РФ.

В преддверии освобождения Херсона российские войска переправили угнанные медавтомобили на левый берег реки Днепр, где их поставили "на баланс" администрации гауляйтера Владимира Сальдо.

Когда облцентр был освобожден, предательница почему-то не отправилась в любимую Россию, а осталась в Херсоне. Там она, как отметили в СБУ, "пыталась избежать правосудия, прикрываясь статусом "вне политики".

Но впоследствии решила убраться подальше от города, где о ее деятельности во время оккупации многие знали. В конце лета 2023 изменница выехала во Львов и оформила там себе соцвыплаты как внутренне перемещенное лицо. А потом попыталась вообще уехать из Украины.

Задержали вражескую приспешницу на пункте пропуска "Краковец", когда она пыталась выехать в ЕС.

"При обысках по адресам проживания фигурантки во Львове и Херсоне изъяты флеш-носители и документы с доказательствами преступной деятельности. В настоящее время ей сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору) и избрана мера пресечения – содержание под стражей", – говорится в сообщении.

Расследование, проводимое сотрудниками СБУ в Херсонской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры. Предательнице грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала агента РФ, ежедневно проезжавшую до 100 км, чтобы выявить позиции ВСУ вблизи Авдеевки и Марьинки.

Для сбора информации 33-летняя жительница Новогродовки объезжала населенные пункты в районах Курахово, Мирнограда, Селидового, Новогродовки и Михайловки. В СБУ отметили, что за день злоумышленница могла проехать на общественном транспорте до 100 км в день поблизости от передовой.

Завербовали предательницу сотрудники ФСБ в октябре 2023 года.