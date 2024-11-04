СБУ сообщила о подозрении трем предателям, воевавшим против ВСУ на Курщине и попавшим в плен

В Курской области в плен попали трое граждан Украины, которые в составе российской армии пытались остановить операцию Сил обороны. Предатели были взяты в плен вместе с другими уцелевшими оккупантами после того, как штурмовые подразделения украинских войск при поддержке артиллерии наголову разгромили вражескую колонну.

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Предателями оказались жители Крыма, Луганщины и Черниговщины, всем им грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации Службы безопасности, один из задержанных – предатель из Крыма, в ноябре 2022 года "мобилизовался" в оккупационные группировки Южного военного округа страны-агрессора.

Вторым предателем оказался житель временно оккупированной части Луганской области, откуда он сбежал в Россию. В последствии фигурант в одном из московских военкоматов заключил контракт по минобороны России.

Третий предатель – житель Черниговщины, после начала полномасштабной войны выехал в Брянск. Там мужчина получил российский паспорт и добровольно "записался" в ряды оккупационной армии.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Расследование проводили сотрудники СБУ в Сумской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, Служба безопасности Украины и киберполиция задержали в Харькове генерального директора российской компании, расположенной в Волгограде и помогающей "Роскосмосу". Находясь в Украине, он работал на военно-космические силы страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала 72-летнего ученого из Харькова, работавшего на военно-промышленный комплекс России. В частности, он помогал оккупантам совершенствовать дроны-камикадзе типа "Шахед".

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