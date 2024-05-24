СБУ сообщила о подозрении соратнице Путина Валентине Матвиенко: подробности

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении соратнице российского диктатора Владимира Путина, председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентине Матвиенко. Уроженка Украины, она санкционировала полномасштабное вторжение России на территорию нашего государства.

Матвиенко лично подписала решение верхней палаты российского парламента о введении войск РФ в Украину и согласовала ратификацию так называемых соглашений о "присоединении" к государству-агрессору временно оккупированных территорий четырех областей нашего государства. Подробности сообщили в СБУ.

"Служба безопасности задокументировала новые преступления со стороны Валентины Матвиенко – председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, способствующего российской войне против Украины. Фигурантка входит в ближайший круг соратников Путина и санкционировала полномасштабное вторжение РФ", – говорится в сообщении.

Так, именно Матвиенко подписала решение верхней палаты российского парламента о введении войск страны-агрессора на территорию Украины. Также она согласовала ратификацию соглашений по "присоединению" временно оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

"На данный момент установлено, что Матвиенко координирует распространение кремлевского режима на этих территориях Украины под видом их интеграции в "законодательное поле" России", – отметили в СБУ.

Кроме того, Матвиенко публично распространяет фейки о Силах обороны Украины и ситуации на фронте. В своих многочисленных выступлениях в эфирах государственных пропагандистских телеканалов РФ она отрицает существование Украины как независимого и суверенного государства. Также родившаяся в Украине Матвиенко призывает к полной оккупации нашей страны.

СБУ в рамках производства инициировала проведение судебно-лингвистической экспертизы, выводы которой легли в основу подозрения сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Так, Матвиенко инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Это уже не первое подозрение, которое получила бывшая украинка из близкого окружения Путина. Ранее ей заочно сообщили о подозрении, в частности, за подстрекательство к началу и ведению агрессивной войны.

"Поскольку злоумышленница находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры по ее привлечению к ответственности за преступления против нашего государства. Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении Юрию Бардашу. Музыкант и находящийся в РФ продюсер проектов "Грибы" и Wellboy призвал к оккупации Киева и Харькова.

Бардаша подозревают в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя, а также в распространении материалов с призывами к совершению таких действий. Кроме того, он распространял материалы с призывами к изменению границ территории с нарушением порядка, установленного Конституцией Украины.

Предатель родом из Алчевска на подозрение отреагировал, заявив, что "служит России".