СБУ сообщила о подозрении российским гауляйтерам Запорожской АЭС: они отсоединили станцию от энергосистемы Украины

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российским гауляйтерам Запорожской АЭС – "заместителю директора" захваченной атомной электростанции Атакищеву Эдуарду и "главному инженеру" Андрею Горбунову. Указанные граждане РФ организовали отсоединение Запорожской АЭС от единой энергосистемы нашего государства.

Об этом сообщили в Telegram СБУ. Отмечается, что до назначения россияне работали на Ростовской АЭС, откуда и прибыли на временно оккупированную территорию на юге Украины.

По данным следствия, оказавшись на украинской АЭС, злоумышленники начали "интегрировать" ее в структуру "Росатома", а также присоединять технологические мощности станции к энергетической системе РФ. Кроме того, подозреваемые подстрекали украинских атомщиков сотрудничать с агрессором и заключать "контракты" с оккупационной администрацией АЭС.

В настоящее время фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям:

– ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);

– ⁠ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (подстрекательство к совершению государственной измены в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Правоохранители осуществляют комплексные мероприятия по привлечению к ответственности указанных лиц.

Напомним, 18 апреля эксперты МАГАТЭ сообщили, что на учебно-тренировочный центр временно оккупированной Запорожской АЭС совершил атаку беспилотник. оккупанты отказали им в доступе в учебный центр для оценки масштабов инцидента. Корпус расположен на прилегающей к АЭС территории.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Россия устраивает провокации на захваченной ею Запорожской АЭС, пытаясь таким образом сместить фокус по вопросу деоккупации станции. Именно это является единственным способом устранить все угрозы ядерной безопасности.

– Издание The Wall Street Journal сообщило, что Россия планирует перезапустить Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, которую ее войска захватили в начале полномасштабного вторжения в Украину. Это еще больше повышает риск инцидента на самой большой АЭС Европы.

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