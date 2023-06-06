СБУ разоблачила агентурную сеть российского ГРУ, которая шпионила за ВСУ на Яворовском полигоне. Фото

Служба безопасности Украины провела успешную операцию по выявлению и задержанию агентурной сети, которая собирала информацию о Силах обороны на Яворовском полигоне Львовской области. Завербованными российской разведкой оказались двое украинских военных и врач армейского госпиталя.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. По предварительным данным, все трое подозреваемых были завербованы кадровым работником ГРУ РФ еще до полномасштабного вторжения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Каждый из них имел свою "линию" разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Для связи использовали мессенджеры", – указали в сообщении.

Установлено, что один из фигурантов регулярно передавал агрессору локации отдельных подразделений украинских защитников на территории полигона. Кроме того, злоумышленник пытался собирать сведения о результатах международного военного сотрудничества Сил обороны.

Еще одна участница агентуры ГРУ пыталась передать своему "куратору" сведения о визитах военно-политического руководства Украины в одно из медучреждений в регионе. Другой вражеский приспешник – должностное лицо учебного подразделения украинских войск. Он "сливал" военную разведку России информацию о развертывании боевых частей Сил обороны и локации военной техники.

"Сейчас все участники агентурной группы разоблачены. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение", – резюмировали правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СБУ также провели операцию по задержанию семерых интернет-агентов РФ, распространявших в Украине кремлевскую пропаганду. Их целью было расшатывание общественно-политической ситуации в ряде регионов Украины.

Еще силовики арестовали предателя, который работал на оккупантов во временно захваченном Херсоне. Следователи установили, что коллаборант согласился войти в созданное россиянами незаконное "главное управление министерства внутренних дел Херсонской области", теперь ему грозит 15 лет заключения.