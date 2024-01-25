СБУ открыла уголовное производство по факту падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ: что известно

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту падения самолета "Ил-76" российских военно-космических сил на территории Белгородской области РФ. Инцидент предварительно квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны.

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Об этом OBOZ.UA заявили в пресс-службе СБУ. Напомним, что российский военно-транспортный самолет разбился утром 24 января, после чего страна-агрессор использовала катастрофу для распространения фейков по дискредитации Украины.

Отмечается, что в Украине уголовное производство возбуждено по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

"В настоящее время СБУ проводит комплекс мер по выяснению всех обстоятельств падения самолета. Досудебное расследование продолжается", – сообщили в СБУ.

Как известно, министерство обороны РФ заявило, что самолет перевозил "65 украинских военнопленных" и "направлялся на заранее организованный обмен" на пограничном пункте пропуска "Колотыловка" между РФ и Украиной. Также ведомство обвинило Киев в попадании в самолет двух неуказанных ракет, в результате чего "погибли 65 военнопленных, шесть российских членов экипажа и трое российских военнослужащих".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными подчеркнули, что Украина расследует авиакатастрофу под Белгородом. Омбудсмен призвал общество и СМИ не делать преждевременных выводов об этом инциденте на основании неподтвержденных фактов, которые, прежде всего, распространяет российская пропаганда.

В ГУР подчеркнули, что в настоящее время Украина "не располагает достоверной и исчерпывающей информацией о том, кто находился на борту самолета" ВКС РФ. Также отметили, что Украина "продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки" и "контролировать воздушное пространство" в районе харьковско-белгородской границы. Со своей стороны президент Владимир Зеленский заверил, что Киев будет настаивать на международном расследовании сбития российского самолета.

Ряд украинских экспертов уже разоблачил ложь России о крушении Ил-76. К примеру, Александр Коваленко подчеркнул, что заявления российского минобороны об "украинских военнопленных" на борту – это фейк, ведь на фото с места его падения не видно тел "десятков человек", якобы летевших этим рейсом.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны указали на то, как Россия быстро воспользовалась падением Ил-76 для распространения фейков. По мнению специалистов, манипулируя темой военнопленных, Кремль будет пытаться посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать ВСУ военную помощь.

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