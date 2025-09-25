С войны в Украине стали бежать самые опасные российские преступники, в том числе главари ОПГ: как оказались в рядах оккупантов и где они сейчас

Вербовка в колониях РФ осужденных преступников для войны в Украине ударила бумерангом по россиянам. С фронта стали возвращаться убийцы и насильники, ранее вышедшие из-за решетки после после подписания контракта с Минобороны РФ. Среди них – и наиболее опасные.

Видео дня

Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

На фронт – благодаря депутату

Один из последних нашумевших случаев, который сейчас испуганно обсуждают россияне в сети, бегство из зоны боевых действий в Украине главаря забайкальской организованной преступной группировки "Меценатовские" Дмитрия Ведерникова.

Он покинул службу в августе 2025 года, а в сентябре в отношении него военные следователи в Москве возбудили уголовное дело за "самовольное оставление части в условиях вооруженного конфликта". По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

За "Ведёрой" (такую кличку носит бандит) тянется длинный криминальный шлейф:

- в 2015 году его осудили за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, и незаконное проникновение в жилище;

- в 2017 году он был признан виновным в организации банды, убийстве 11 человек, четырех покушениях на убийство, похищениях, разбоях, грабежах и незаконном обороте оружия;

- в 2022 году суд признал его виновным также в 52 эпизодах вымогательства — окончательное наказание составило 24 года 6 месяцев лишения свободы.

Но в спустя два года убийца сумел выйти из колонии, заключив контракт с Минобороны РФ для участия в войне с Украиной.

Интересный момент: сначала его просьбу об отправке на фронт отклонили - военкомат отказался принимать его "по возрасту". После этого Ведерников написал обращения депутату Госдумы Андрею Гурулеву и губернатору Забайкальского края Александру Осипову. Гурулев публично подтвердил, что займется его ходатайством, и вскоре главарь банды оказался в зоне боевых действий.

В росСМИ его неоднократно показывали как "военкора", "гениального писателя" (успел издать несколько книг) и "участника СВО". И, конечно же, не называли бандитом, у которого руки по локоть в крови.

Сейчас Ведерников скрывается – он объявлен в розыск. Но думать, что он будет сидеть тихо и уже не представляет угрозы – конечно же, иллюзия. Отпетый рецидивист обязательно снова возьмется за свое на территории РФ.

Такое произошло уже и с другим известным "фигурантом".

Не понравился – выстрел в голову

Еще один помилованный Путиным главарь организованной преступной группировки, Курагинской, Андрей Ащеулов успел после возвращения с войны убить человека.

Это произошло в Красноярском крае РФ. Проезжавший мимо него велосипедист сделал "герою СВО" замечание из-за припаркованной машины: тот разозлился и выстрелил мужчине в голову из охотничьего ружья. 50-летний Анатолий Хохлов, отец четырех детей, скончался на месте.

В 2019 году Ащеулова приговорили к 18 годам колонии за вымогательства, разбой, побои, угон автомобилей и незаконное хранение оружия, но из колонии преступник записался в ЧВК "Вагнер" и отправился убивать в Украину. И закономерно продолжил это делать по возвращении домой.

За новое преступление Ащеулова в России ему дали 8 лет строгого режима. По последним данным, он все еще находится за решеткой, но сключать, что "герой" снова отправится на фронт и в итоге выйдет на свободу, в путинском зазеркалье, конечно, невозможно.

Террор "освободителей"

Количество преступлений, совершенными на территории Российской Федерации "героями СВО" растет с каждым днем. В госСМИ до сих пор стоит запрет на новости криминальной хроники, где фигурантами является эта категория преступников. Тем не менее, сайты, Telegram-каналы и социальные сети дают понимание масштаба происходящего.

Сами же россияне уже прямо называют это террором "освободителей". Среди них как СОЧи (самовольно оставившие часть/место службы), так и уволившиеся после ранений оккупанты. Что касается беглецов, то некоторое время они прячутся на оккупированной части Украины, потом перебираются в РФ.

А со вчерашнего дня россиян снова трясет. Но не от того, что их армия убивает украинцев – поводом стало очередное преступление "ветерана СВО".

Выяснилось, что 13 сентября 35-летний Николай Грибанов изнасиловал жительницу Цильнинского района. После этого он сфотографировал ее и отправил ее обнаженные фотографии своей жене. Которую раньше грозился убить.

Грибанова уволили из ВС РФ меньше месяца назад, 1 сентября 2025 года – судя по всему из-за полученных на войне травм. До этого оккупант был дважды судим.

Как видим, срок совершения новых преступлений "освободителями" неуклонно сокращается.