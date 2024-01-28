Россияне второй вечер подряд атаковали Полтавщину баллистическими ракетами: есть попадание в промышленный объект

Оккупационные войска России вечером в воскресенье, 28 января, атаковали ракетами Кременчугский район на Полтавщине. Зафиксировано попадание в промышленный объект.

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Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филлип Пронин на своем канале в Telegram. Оккупанты бьют по Полтавщине второй день подряд.

"Второй день подряд враг атаковал Полтавщину. По предварительной информации снова попадание в промышленный объект в Кременчугском районе. Подробности позже", – сказано в сообщении главы ОВА.

Тревога на Полтавщине была объявлена в 19:57 – точно в то же время, что и вчера. В Воздушных Силах ВСУ сообщили об угрозе запуска оккупантами баллистического вооружения. Жителей Кременчуга призвали срочно направляться в укрытия.

"Кременчуг – в укрытие! Ракета в вашем направлении!" – написали военные.

Около 20:00 местные каналы сообщили о взрывах в Полтаве и Кременчуге.

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