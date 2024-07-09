Россияне весь день обстреливали Херсонщину: есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Видео

Херсонская область 9 июля находилась под обстрелами со стороны временно оккупированного левого берега. Войска России били по Херсону, в Кизомисе погиб пожилой мужчина, а в Станиславе женщина получила ранения.

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Глава Херсонской ОВА (ОГА) Александр Прокудин поделился в Telegram видео последствий утренней атаки по облцентру. Он отметил: российские военные продолжают беспощадно обстреливать Херсон.

Повреждены частные дома в Корабельном районе. В домах выбиты окна и стекла, изуродованы заборы и крыши. В тот раз обошлось без жертв и пострадавших.

Позже стало известно, что в селе Кизомис под удар вражеской артиллерии попал находившийся на улице пожилой местный житель. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Мои соболезнования родным и близким погибшего…" – написал Прокудин.

В ОВА уточнили, что чуть позже противник снова ударил по этому селу. Вечером во вторник, 9 июля, захватчики сбросили взрывчатку с дрона во двор жилого дома. Ранения ног и травматическую ампутацию стопы получил 34-летний мужчина. Он госпитализирован.

После обеда во вторник армия РФ ударила по Станиславу. У 60-летней женщины из-за этого – взрывная травма и обломочное ранение предплечья.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в результате российских обстрелов Херсона 9 июля пострадали по меньшей мере трое мирных жителей.

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