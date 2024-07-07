Россияне весь день били по Никопольщине тяжелой артиллерией: повреждены многоэтажки и школы. Фото

С утра 7 июля Никопольский район подвергся десятке обстрелов со стороны временно оккупированного левого берега. Есть разрушения, пострадавших (по состоянию на 18:30 воскресенья) не было.

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Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровской областной государственной (военной) администрации Сергей Лысак. По Никопольщине войска РФ били дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией.

В городе Никополь изувечены окна и балконы в двух пятиэтажках. Повреждены и шесть частных домов.

Зацепило также две школы. Разбиты три хозяйственные сооружения, здание, которое не эксплуатировалось, авто, линии электропередач, газопровод.

В городе, а также в Покровской громаде из-за вражеских ударов произошло два пожара. Спасатели потушили огонь.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, защитники Украины во время воздушной атаки со стороны РФ ночью 7 июля уничтожили все 13 дронов-камикадзе Shahed-131/136. Однако оккупанты ударили также баллистикой, есть прилеты.

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