Россияне в течение дня обстреливали Никопольщину из артиллерии: повреждены жилые дома и ЛЭП. Фото

Войска РФ 30 июля целый день обстреливали Никопольщину из артиллерии. В результате есть повреждения гражданской инфраструктуры.

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По Никопольскому району Днепропетровской области (по состоянию на 18:30 вторника) противник запустил около трех десятков снарядов. Об этом сообщил в Telegram руководитель ДОС Николай Лукашук.

Оккупанты целились по Никополю, Покровской и Марганецкой громадах.

"Повреждены 14 частных домов, загорелось хозяйственное сооружение, еще пять – повреждены, задело гараж и линии электропередачи", – рассказал председатель Днепропетровского областного совета. На 18:30 информации о потерпевших не было.

Кроме того, 30 июля из тяжелой артиллерии враг атаковал Криворожье. Информация уточняется.

В других громадах Днепропетровщины день прошел спокойно, добавил Лукашук.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские военные показали, как выглядит село Лукьянцы на Харьковщине, за которое продолжаются бои. От населенного пункта остались только развалины многоэтажных и частных домов, среди которых разгуливают захватчики.

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