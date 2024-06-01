Россияне ударили ракетой по Кропивницкому: глава ОВА сообщил о последствиях

Российские военные преступники с утра 1 июня наносят авиаудары по Кировоградщине. Последняя ракетная атака по Кропивницкому предварительно обошлась без пострадавших и разрушений.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович. Он поблагодарил защитников неба и призвал не игнорировать воздушные тревоги.

"После взрывов в Кропивницком предварительно – без пострадавших и разрушений", – заявил Райкович после отмены последней в регионе воздушной тревоги. Она началась в 18:01, и уже через полчаса глава ОВА призвал "в сеть ничего не выкладывать и не комментировать. В 18:36 раздался отбой тревоги.

Также в Кропивницком слышали взрывы в 14.35. Райкович отметил, что и эта атака окупантов "предварительно без пострадавших и разрушений".

А во время первой за сутки утренней атаки был поражен объект энергетической инфраструктуры. Об этом Райкович сообщил в 6.15. Он уточнил, что "пострадавших нет, все соответствующие службы работают" на месте происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 31 мая Россия совершила ракетную атаку на Киев. Противовоздушная оборона сработала по враждебным целям, но из-за падения обломков вспыхнул пожар. Огонь повредил автомойку, СТО, склад.

А ночью 1 июня российская террористическая армия нанесла ракетные удары по Запорожью. Целью вражеской атаки стал объект энергетической инфраструктуры.

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