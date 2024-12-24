Россияне ударили ракетой по жилому дому в Кривом Роге: есть раненые, спасатели достают людей из-под завалов. Фото

Во время воздушной тревоги 24 декабря в Кривом Роге прогремели взрывы. Россияне попали в многоквартирный жилой дом в облцентре.

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Удар войска РФ нанесли баллистикой, есть раненые, несколько человек были спасены из-под завалов. Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, в городе же предупредили, что могут быть "тяжелые новости".

"Враг ударил по Кривому Рогу. Поврежден жилой дом. Информация уточняется. Выясняем также, пострадали ли люди. Тревога продолжается. Дождитесь отбоя, прежде чем покинуть безопасное место", – подчеркнул глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в 15:55.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил: враг поразил 4-этажное здание.

"Балистика. "Высокоточные" монстры прямо попали в 4-этажный жилой дом на 32 квартиры. Мы все уже на месте, экстренные службы работают. К сожалению, готовимся к тяжелым новостям", – отметил он.

По состоянию на 16:17 было известно о по меньшей мере пятерых раненых.

"Двое из них достали из-под завалов. Им оказывают необходимую медпомощь", – подчеркнул Лысак.

В 16:33 в Днепропетровской ОВА сообщили, что количество пострадавших увеличилось.

"До шести выросло количество пострадавших в Кривом Роге. Половина из них – в больнице. Женщины 69 и 72 лет и 78-летний мужчина. Все в состоянии средней тяжести. Остальным раненым помощь оказали на месте", – отметил Лысак.

К 17:00 пострадавших было уже семеро.

"Четыре человека спасли из-под завалов в Кривом Роге. Пострадавших сейчас семеро. Одна женщина – "тяжелая", – сообщил глава Днепропетровской ОВА.

В 17:25 Лысак сообщил об очередном увеличении количества раненых – до девяти человек.

"Из-под завалов разбитой многоэтажки в Кривом Роге достали еще одного человека. Пострадавших в общей сложности – 9. Шестеро в больнице. Один человек в тяжелом состоянии. Спасательная операция продолжается", – отметил он.

А к 17:37 было известно уже об 11 раненых, среди них несовершеннолетняя.

"Три раненых в Кривом Роге – в тяжелом состоянии. Всего на эту минуту известно об 11 пострадавших. Среди них – 16-летняя девочка. Госпитализированы семь человек", – отметил Лысак.

На вражеский удар отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Россияне ударили по жилому дому в Кривом Роге. В канун Рождества, когда семьи готовились к Сочельнику. Страна-террорист в очередной раз показала свои настоящие ценности: атаки на мирные города! Сейчас известно о 5 раненых. В то время как другие страны мира празднуют Рождество, украинцы продолжают страдать от нескончаемых российских атак. Террористы не понимают человеческой морали. Они не понимают ничего, кроме силы", – отметил омбудсмен.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины о тревоге из-за угрозы применения Россией баллистики объявили в 15:36. Уже через минуту радары ВС зафиксировали скоростную цель в направлении Кривого Рога.

Напомним, на днях во время очередной воздушной атаки оккупантов в Броварах на Киевщине обломки "Шахеда" упали на многоэтажку. На месте прилета возник пожар.

Также сообщалось, что в Херсоне захватчики двумя КАБами уничтожили онкодиспансер. Своим преступлением они не побрезговали похвастаться.

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