Войска России в воскресенье, 12 мая, нанесли ракетный удар по окраине города Сумы. Предварительно обошлось без жертв.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. Там сообщили, что на месте прилета работают все необходимые службы.

Последствия вражеской атаки противника уточняются.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, находитесь в укрытиях! Российские террористы пренебрегают международными конвенциями, нарушают правила войны, разрушая гражданскую инфраструктуру, убивая мирных жителей. Не простим!" – заявили в ОВА.

Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 15:03, взрыв раздался в 15:15, его слышали в разных районах города, передает "Суспільне".

В 15.17 в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили о движении ракеты через Сумщину.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 11 мая, во время тревоги в Сумах также были слышны взрывы. Вследствие обстрела погибла женщина 1987 года рождения.

По данным Сумской ОВА, за минувшие сутки враг осуществил 21 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов области. Всего на Сумщине было зафиксировано 93 взрыва.

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