Россияне ударили по жилым домам в Доброполье: есть разрушения и пострадавшие. Фото

В ночь на 28 сентября армия России ударила по Доброполью Донецкой области. Ранения разной степени тяжести получили семь местных жителей.

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Облпрокуратура сообщила в Telegram, что взрывы прогремели около 02:05 субботы. Тип оружия, использованного агрессором, устанавливается.

"Под ударами вражеской армии оказался центр с плотной жилой застройкой. Средства поражения попали по многоквартирным и частным домам", – сказано в сообщении пресс-службы.

Часть зданий охватил пожар. Также повреждения получили админздание и гараж.

Пострадали гражданские, находившиеся в собственных жилищах. Пятеро мужчин в возрасте от 30 до 79 лет, 72-летняя супруга одного из них и еще одна горожанка 65 лет доставлены ​​в больницу. У них диагностированы минно-взрывную, черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга, колото-резаные раны.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA:

– Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что за минувшие сутки (27 сентября) противник совершил шесть ракетных (с применением девяти ракет), 74 авиационных (в том числе с применением 118 КАБ) и 5081 обстрел из других видов оружия.

– В ночь на 28 сентября Россия запустила 77 средств воздушного нападения. Украинские защитники уничтожили 69 дронов-камикадзе "Шахед" и две ракеты Х-59/69.

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