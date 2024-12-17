Россияне ударили по жилому сектору Купянска: есть разрушение домов, погибший и раненый. Фото

Российские оккупационные войска в понедельник, 16 декабря, обстреляли жилой сектор в городе Купянск в Харьковской области В результате вражеской атаки погиб 53-летний мужчина. Еще один человек получил ранения.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram. Пострадавшего мужчину госпитализировали, он в тяжелом состоянии.

Как уточнили в Офисе генерального прокурора в Telegram обстрел жилого сектора Купянска вооруженными силами государства-агрессора России произошел около 20:00. По предварительным данным, российская армия обстреляла город из реактивной системы залпового огня "Ураган".

"Погиб 53-летний мужчина. 64-летний житель города получил ранения. Его госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", – добавили в ОГП.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России 15 декабря нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова и попали в землю на территории спортивного комплекса. В результате прилета пострадала 48-летняя женщина.

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