Россияне ударили по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Сум: есть разрушения, травмированы гражданские. Фото

Российские оккупационные войска 12 апреля нанесли очередной авиационный удар по гражданской инфраструктуре и жилому сектору города Сумы. В результате удара были травмированы три человека.

Об этом сообщила военная областная администрация. В ОВА добавили, что из-за действий оккупантов произошел пожар в нежилом помещении. Он ликвидирован сотрудниками ГСЧС.

Кроме того, в городе были повреждены окна двух административных нежилых помещений и 73 окна в трех жилых домах. Власти также показали последствия российских обстрелов.

В свою очередь, Укрзализныця уточнила, что в результате вражеского обстрела на вокзале обошлось без пострадавших, поскольку все пассажиры и работники вокзала были в укрытиях. Есть повреждения вокзальных окон, но рельсы целые, поэтому поезда будут прибывать и отправляться по расписанию, добавили железнодорожники.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска 11 апреля нанесли удар управляемыми авиабомбами по Сумам. В результате атаки пострадали мирные жители, среди которых несовершеннолетний.

Также в тот день Россия совершила по Украине пуски дронов-камикадзе типа "Шахед", а затем ударила крылатыми ракетами Х-101/555 и баллистикой. В Харьковской, Запорожской, Киевской и Львовской областях зафиксировано попадание в объекты энергетики. Польша вновь поднимала в воздух свои истребители из-за массированного обстрела Украины.