Россияне ударили по пшеничному полю на Харьковщине: сгорело 4,5 га хлеба. Фото

Российские оккупанты в субботу, 6 июля, ударили по пшеничному полю вблизи села Цаповка Золочевской громады в Харьковской области. Враг применил FPV-дрон, обстрел произошел около 18:45.

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В результате удара пшеничное поле загорелось. Об этом "Суспільному Харків" сообщил глава Золочевской громады Виктор Коваленко.

Из-за действий оккупантов сгорело 4,5 га урожая пшеницы.

"Это уже второй раз в течение недели оккупанты наносят удары по засеянным полям с урожаем в Золочевской приграничной громаде", – сказал Коваленко.

Ранее, 1 июля, РФ попала по пшеничному звену вблизи Карасевки. В пресс-службе ГСЧС сообщили, что Россия намеренно нанесла удар по полю, стремясь уничтожить будущий урожай.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 6 июля российская террористическая армия обстреляла село Одноробовка в Харьковской области. Вследствие военного преступления погибли мирные жители.

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