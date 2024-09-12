Россияне ударили по одному из густонаселенных районов Харькова: первые подробности

В четверг, 12 сентября, российские террористы ударили КАБами по Киевскому району Харькова. На место направлены все соответствующие службы.

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Об этом сообщили в Telegram городской голова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. В настоящее время идет осмотр территории.

"Удары пришлись по частному сектору. Повреждены жилые дома, но, к счастью, информация о жертвах и пострадавших не поступала", – отметил мэр.

В результате прилета по Киевскому району Харькова поврежден частный дом, забор, остекление окон других домов.

Впоследствии стало известно, что на месте удара спасатели деблокировали двух женщин и ребенка. Жизни и здоровью угрозы нет.

Также, по информации Синегубова, кроме Харькова, оккупанты ударили по Дергачам Харьковского района. Около 17:00 в результате удара КАБом были повреждены частные дома. Информация о раненых и погибших не поступала.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 12 сентября около 4:00 оккупанты обстреляли поселок Боровая Изюмского района. Один из снарядов попал в двухэтажный жилой дом, в результате чего центральная его часть была разрушена взрывом, а также вспыхнул пожар. Под завалами дома оказалась 86-летняя женщина.

– 9 сентября россияне также атаковали Харьков. Взрывы в городе было слышно около 03:00. В результате обстрелов повреждены частные жилые дома.