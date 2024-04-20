УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Россияне ударили по Одессе ракетами: возникли пожары в частном секторе. Фото

Дарья Дурова
Война против России
4 минуты
1,9 т.
Россия обстреляла Одессу

Войска Российской Федерации 20 апреля совершили очередную ракетную атаку по Одессе. В частном секторе украинского города из-за этого возникли пожары, пострадали восемь человек, в том числе два маленьких ребенка.

"Враг не прекращает террор мирного населения", – написал в своем канале в Telegram глава Одесской ОГА (ОВА) Олег Кипер. По состоянию на 20:00 известно о восьми потерпевших.

По меньшей мере трое взрослых получили легкие ранения и от госпитализации отказались. В больнице, кроме прочих, находятся ребенок и женщина. "Медики оказывают всю необходимую помощь", – заверил чиновник.

Обстрел Одессы 20 апреля 2024 года

Он подтвердил, что из-за российского обстрела есть разрушенные жилые дома, в одном из которых находились женщина с ребенком. Их удалось спасти.

Атака произошла около 16:30. Ликвидацией последствий занимались спасатели и коммунальные службы.

Жители Одессы пострадали из-за российского обстрела
Среди потерпевших есть минимум двое детей
Дом мирных жителей после удара
Дом, который зацепило взрывной волной
Вечером РФ ударила по Одессе
Начато уголовное производство
Разрушения
Устанавливаются все детали инцидента

По данным Офиса генерального прокурора (на 20:00 субботы), ранения разной степени тяжести получили восемь местных жителей, среди которых двое детей 2021 и 2020 годов рождения.

Повреждены не менее 20 частных домов. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрел Одессы
Враг совершил очередную ракетную атаку
Последствия удара
Возникли пожары в частном секторе

В ГСЧС Украины около 19:30 писали о пяти пострадавших, среди которых один ребенок (однако количество раненых выросло). Спасатели оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространение огня.

"Снова гражданская инфраструктура, снова жилые дома стали целью врага. В результате очередного ракетного удара по Одессе разрушен одноэтажный дом и повреждены рядом расположенные", – рассказали в ведомстве.

В Одессе после обстрела возник пожар
Спасатель на месте пожара
Последствия ракетной атаки ВС РФ по Одессе
Сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Одесса пережила очередной вражеский удар
Пожарные потушили огонь

Как писал OBOZ.UA, на рассвете 20 апреля российские военные преступники ударили баллистикой по инфраструктурному объекту на Одесщине. Кроме того, вражеская авиация направила на область две управляемые авиационные ракеты Х-59, но их уничтожили над акваторией Черного моря.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!