Россияне ударили по Одессе ракетами: возникли пожары в частном секторе. Фото

Войска Российской Федерации 20 апреля совершили очередную ракетную атаку по Одессе. В частном секторе украинского города из-за этого возникли пожары, пострадали восемь человек, в том числе два маленьких ребенка.

"Враг не прекращает террор мирного населения", – написал в своем канале в Telegram глава Одесской ОГА (ОВА) Олег Кипер. По состоянию на 20:00 известно о восьми потерпевших.

По меньшей мере трое взрослых получили легкие ранения и от госпитализации отказались. В больнице, кроме прочих, находятся ребенок и женщина. "Медики оказывают всю необходимую помощь", – заверил чиновник.

Он подтвердил, что из-за российского обстрела есть разрушенные жилые дома, в одном из которых находились женщина с ребенком. Их удалось спасти.

Атака произошла около 16:30. Ликвидацией последствий занимались спасатели и коммунальные службы.

По данным Офиса генерального прокурора (на 20:00 субботы), ранения разной степени тяжести получили восемь местных жителей, среди которых двое детей 2021 и 2020 годов рождения.

Повреждены не менее 20 частных домов. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В ГСЧС Украины около 19:30 писали о пяти пострадавших, среди которых один ребенок (однако количество раненых выросло). Спасатели оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространение огня.

"Снова гражданская инфраструктура, снова жилые дома стали целью врага. В результате очередного ракетного удара по Одессе разрушен одноэтажный дом и повреждены рядом расположенные", – рассказали в ведомстве.

Как писал OBOZ.UA, на рассвете 20 апреля российские военные преступники ударили баллистикой по инфраструктурному объекту на Одесщине. Кроме того, вражеская авиация направила на область две управляемые авиационные ракеты Х-59, но их уничтожили над акваторией Черного моря.

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