Россияне ударили по Херсону: погиб подросток, еще один ребенок в тяжелом состоянии
Российские войска 31 декабря снова обстреляли Херсон. В результате вражеского удара погиб подросток.
Еще один мальчик получил тяжелые ранения, врачи борются за его жизнь. Подробности рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"Враг ударил по Херсону. В это время вблизи магазина были дети. 14-летний мальчик погиб на месте. 9-летний мальчик – в крайне тяжелом состоянии. У него черепно-мозговая травма. Врачи борются за его жизнь. Российские изверги в очередной раз показали свою настоящую суть. Скорейшего выздоровления маленькому. Искренние соболезнования семье погибшего", – отметил чиновник.
По данным Telegram-канала "Херсон. Война без фейков", под вражеским огнем оказался Корабельный район города. Его россияне обстреляли около 15:00.
Напомним, ранее сообщалось, что 31 декабря армия РФ обстреляла Никополь. Ранения получили трое мирных жителей. Повреждены аптека, офисы и авто.
А в ночь на 31 декабря Россия снова атаковала Украину "Шахедами". Силы ПВО сбили 21 из 49 дронов.
В частности, четырьмя попаданиями вражеских БПЛА разрушены здания в центре Харькова. Кроме дронов, войска РФ атаковали облцентр еще и ракетами. Захватчики ударили по гостинице, жилым домам и админзданиям в центре Харькова, ранения получили много мирных жителей.
А в Хмельнитчине в результате атаки вражеского БПЛА загорелся объект инфраструктуры.
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