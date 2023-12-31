Российские войска 31 декабря снова обстреляли Херсон. В результате вражеского удара погиб подросток.

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Еще один мальчик получил тяжелые ранения, врачи борются за его жизнь. Подробности рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Враг ударил по Херсону. В это время вблизи магазина были дети. 14-летний мальчик погиб на месте. 9-летний мальчик – в крайне тяжелом состоянии. У него черепно-мозговая травма. Врачи борются за его жизнь. Российские изверги в очередной раз показали свою настоящую суть. Скорейшего выздоровления маленькому. Искренние соболезнования семье погибшего", – отметил чиновник.

По данным Telegram-канала "Херсон. Война без фейков", под вражеским огнем оказался Корабельный район города. Его россияне обстреляли около 15:00.

Напомним, ранее сообщалось, что 31 декабря армия РФ обстреляла Никополь. Ранения получили трое мирных жителей. Повреждены аптека, офисы и авто.

А в ночь на 31 декабря Россия снова атаковала Украину "Шахедами". Силы ПВО сбили 21 из 49 дронов.

В частности, четырьмя попаданиями вражеских БПЛА разрушены здания в центре Харькова. Кроме дронов, войска РФ атаковали облцентр еще и ракетами. Захватчики ударили по гостинице, жилым домам и админзданиям в центре Харькова, ранения получили много мирных жителей.

А в Хмельнитчине в результате атаки вражеского БПЛА загорелся объект инфраструктуры.