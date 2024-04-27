Россияне ударили по Харькову ракетами: есть попадание возле медицинского учреждения

В ночь на субботу, 27 апреля, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Харькову. В городе прогремели взрывы, повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов. Враг ударил по Салтовскому району города.

"Прилетело рядом с медицинским учреждением. На данный момент без пострадавших – в медучреждении вылетели стекла. Но это предварительная информация", – написал мэр.

Позже Синегубов уточнил, что попадание было между корпусами гражданского лечебного учреждения.

Перед взрывами в Харькове в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности для города и области.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска РФ утром 26 апреля обстреляли город Дергачи в Харьковской области, ранив троих детей и женщину. По гражданской инфраструктуре военные преступники били управляемыми авиационными бомбами.

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