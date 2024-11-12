Россияне ударили по Харькову дронами-камикадзе: пострадали люди

После обеда 12 ноября Россия атаковала Харьков с помощью БпЛА неустановленного типа. Под ударом оказались два района города.

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Известно о трех пострадавших, повреждении электроопоры и жилых домов. Об атаке рассказали городской голова Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Первый удар россияне нанесли около 14 часов дня. Сначала было известно об одной пострадавшей.

"Прилет в Салтовском районе ударного вражеского БПЛА. Удар пришелся в землю, впрочем, есть повреждения окон в окрестных домах и один пострадавший человек", – написал Терехов в 14:42.

Впоследствии появилась информация, что пострадали два человека.

"В результате удара пострадали две женщины: 50 и 53 лет, получили острую реакцию на стресс и легкие осколочные ранения. Без госпитализации. Повреждена электрооопора, остекление окон в двух многоэтажных домах", – уточнил Синегубов.

В полиции Харьковской области отметили, что удар россияне нанесли с помощью БпЛА самолетного типа "Молния-1"

"По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Около 16 часов стало известно о еще одном ударе оккупантов по Харькову – на этот раз по Слободскому району.

"Еще один удар вражеского БПЛА. Теперь в Слободском районе попадание в многоквартирный жилой дом. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Все соответствующие службы выехали на место вражеского удара", – сообщил Терехов в 16:06.

Повреждения, по словам Синегубова, получил 11-этажный дом.

"В результате удара БПЛА пострадала 60-летняя женщина, на месте оказывается медицинская помощь", – добавил глава Харьковской ОВА.

Напомним, Россия накануне, 11 ноября, нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки погибла почти целая семья, женщина и трое детей: 32-летняя Елена Кулик, 10-летний Кирилл, 2-летний Демид и 2-месячная Ульяна.

Первым спасатели обнаружили под завалами тело женщины. Детей искали много часов подряд.

Выжил только глава семьи Максим Кулик. Спасатели обнаружили его на втором этаже. Мужчина в результате вражеской атаки в одно мгновение потерял всю семью.

С самого утра горожане несут цветы и игрушки к многоэтажке, по которой ударила РФ.