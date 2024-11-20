Россияне ударили кассетным снарядом по поселку на Донетчине: погиб 11-летний мальчик, есть раненые

Российские оккупанты 20 ноября во время очередного обстрела Николаевской громады в Донецкой области убили ребенка. Также из-за этого обстрела получили ранения еще два человека.

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Об убийстве ребенка в Першомарьевке сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Он добавил, что мирным гражданам оставаться в Донецкой области опасно и нужно эвакуироваться.

"Враг обстрелял село кассетным снарядом из РСЗО "Торнадо". Погиб 11-летний мальчик. Еще 2 человека в результате этого обстрела получили ранения, в том числе 13-летняя девушка", – отметил чиновник.

Областная прокуратура, которая из-за указанного обстрела начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления, рассказала подробности.

Отмечается, что удар был нанесен в 15.40. Попадание кассетных боеприпасов произошло по жилой застройке. 11-летний мальчик погиб во дворе собственного дома. Пострадавшие – его сестра 13 лет и 63-летний дедушка. Они получили минно-взрывные травмы, ранения головы, грудной клетки, рук и ног.

Также в результате вражеской атаки в населенном пункте повреждены несколько жилых домов и гражданский автотранспорт.

Першомарьевка находится на Краматорском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 ноября, то есть в День сержанта Вооруженных сил Украины, президент страны Владимир Зеленский побывал на востоке, откуда и поздравил сержантов ВСУ. В частности, глава государства посетил самые горячие направления фронта, Купянск и Покровск.

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