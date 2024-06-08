Россияне ударили КАБами по селу на Харьковщине: один человек погиб, разрушена школа. Фото

Российские оккупанты провалили попытку окружения и захвата Харькова, но продолжают вести террор против мирного населения области. Во второй половине суток 8 июня захватчики нанесли удар КАБами по селу Хотимля Старосалтовской территориальной громады.

В результате авиаудара трое местных жителей получили ранения, сообщила Харьковская областная власть. К сожалению, от полученных травм раненый мужчина погиб. Двух раненых женщин госпитализировали.

Также в результате попадания двух бомб было разрушено здание школы, поврежден магазин и частные жилые дома.

Прокуратура Харьковской области заявила, что начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных россиянами, добавили в ведомстве и показали фото с места попадания российских бомб.

Как сообщал OBOZ.UA, возможность ВСУ наносить удары западным вооружениям по военным объектам страны-агрессора России в приграничных районах Харьковской области заставила оккупационные войска перебросить авиационную технику с двух аэродромов Белгородщины подальше от линии фронта. Несмотря на это, противник по-прежнему имеет возможность наносить удары по Харькову.

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