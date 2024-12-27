Россияне ударили FPV-дроном по жилой многоэтажке в Часовом Яре: есть погибшие и раненые

Вечером 26 декабря 2024 года российские оккупационные войска нанесли удар по городу Часов Яр FPV-дроном. В зоне поражения оказалась жилая застройка.

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Об атаке многоэтажного дома в Часовом Яре рассказали специалисты Донецкой областной прокуратуры. По предварительной информации, из-за очередного российского преступления двое гражданских погибли, еще двое были травмированы.

В частности, известно, что в результате атаки получили несовместимые с жизнью телесные повреждения двое мужчин 60 и 64 лет. Также травмированы двое 27 и 55-летних горожан, у них диагностированы ранения конечностей.

Один из пострадавших госпитализирован.

Также сильно поврежден многоэтажный дом.

"При процессуальном руководстве Бахмутской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – отметили в прокуратуре.

Прокуроры добавили, что принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных оккупантами.

По понятным причинам дом, в который попал вражеский дрон, прокуроры не показали. Но россияне умудрились превратить Часов Яр в еще один практически мертвый город. Как выглядит этот город сейчас, показали бойцы 18 Славянской бригады, участвующие в обороне населенного пункта.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты продолжают наступление на разных направлениях, чтобы прорвать оборону наших защитников и захватить новые территории, поэтому ситуация на фронте остается сложной.

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