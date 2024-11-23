Россияне убили 55-летнего мужчину на Запорожье, ранен 11-летний мальчик

Российские захватчики продолжают терроризировать Запорожье обстрелами и авиаударами. За сутки 22 ноября населенные пункты региона враг атаковал более 400 раз.

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В результате вражеских ударов погиб мужчина в Запорожском районе, а 11-летний мальчик получил ранение. О последствиях ударов войск Путина по Запорожью рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"55-летний мужчина погиб в результате вражеского авиаудара по Запорожскому району, 11-летний мальчик получил ранение из-за атаки россиян на Запорожье", – говорится в сообщении.

По данным Запорожской ОВА, накануне оккупанты совершили 433 обстрела. Под вражеским огнем находились 16 населённых пунктов области.

В частности, россияне нанесли 15 авиационных ударов по Запорожью, Таврийскому, Степногорску, Лукьяновскому, Малой Токмачке и Новопавловке.

С помощью 233 БпЛА разной модификации они атаковали Беленькое, Приморское, Лобковое, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.

Также захватчики провели 10 обстрелов из РСЗО: огнем накрыли Лобковое, Орехов, Щербаки, Малую Токмачку и Новодаровку.

Атаковали войска Путина и из артиллерии. 185 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.

"Поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", – резюмировал Федоров.

Напомним, накануне, 22 ноября, оккупанты атаковали Сумы "Шахедами". В результате теракта два человека погибли, 12 ранены. В городе повреждены дома, автомобили.

По данным Сумской ОВА, "Шахеды", которыми били россияне, были снаряжены шрапнелью. Это оружие предназначено, прежде всего, для уничтожения людей, а не объектов, и по Сумам россияне применяют его не впервые.