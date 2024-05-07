Россияне целый день обстреливали Днепропетровщину: есть раненые, среди которых ребенок. Фото

Войска Российской Федерации во вторник, 7 мая, активно обстреливали Днепропетровскую область. Минимум семь мирных жителей пострадали, травмы, в частности, получила шестилетняя девочка.

Об этом сообщил в Telegram руководитель ОГА (ОВА) Сергей Лысак. По Днепропетровщине в течение суток враг запустил по меньшей мере 14 дронов-камикадзе и совершил две артиллерийские атаки.

Взрывы не утихали на Никопольщине. Громко было в райцентре, Покровской, Мировской и Марганецкой громадах.

В Никопольском районе пострадало шесть мирных жителей. Травмирована девочка шести лет. Также пострадал 51-летний мужчина. Им оказали медицинскую помощь, но лечиться они могут дома. Среди других потерпевших – женщины 91 и 50 лет, мужчины 37 и 40 лет. Один из них – "тяжелый".

Повреждены 10 частных домов, три гаража и столько же хозяйственных построек. Разбиты теплица и парник. Один автомобиль изувечен, еще один – уничтожен. Зацепило линии электропередач.

Вечером ВС РФ ударили ударным дроном по Зеленодольской громаде Криворожского района. Там ранения получил 56-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены жилые дома.

Как писал OBOZ.UA, недавно Служба безопасности Украины задержала на горячем агентурную группу ФСБ РФ, которая готовила массированные авиаудары по Украине перед Пасхой. "Шпионы" работали в Киевской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Кировоградской областях. Теперь им грозит пожизненное заключение.

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