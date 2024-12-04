Россияне снова ударили по Купянску: один человек погиб, еще двое пострадали. Фото

Войска государства-агрессора вечером в среду, 4 декабря, снова ударили по городу Купянск в Харьковской области. В результате российской атаки погиб 40-летний мужчина. Еще два человека пострадали.

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Они получили острую реакцию на стресс. Как сообщил на своем канале в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, захватчики попали в жилой дом.

"Оккупанты ударили КАБом по г. Купянск. Армия РФ попала в жилой дом. К сожалению, 40-летний гражданский мужчина погиб. Две женщины получили острую реакцию на стресс", – отметил глава ОВА.

Также, по его словам, разрушены или повреждены по меньшей мере пять частных домов.

В Офисе генерального прокурора отметили, что при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, обстрел города российскими войсками произошел около 18:00, зафиксировано попадание по частному жилому сектору.

"Погиб 40-летний мужчина. Мать погибшего и еще одна женщина подверглись острой реакции на стресс. По предварительным данным, российская армия обстреляла город из РСЗО "Ураган", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 декабря российские войска запустили по Украине 50 БПЛА. Силы ПВО во время ночного боя уничтожили 29 вражеских дронов-камикадзе. Еще 18 беспилотников были локационно потеряны.

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