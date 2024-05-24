Россияне снова ударили по Харькову: первые подробности

Войска Российской Федерации вечером 24 мая снова обстреляли Харьков и Харьковский район. Прогремело несколько взрывов, предварительно, враг применил ракеты.

"Харьков и район, будьте осторожны. Враг наносит удары", – написал в Telegram руководитель областной государственной администрации Олег Синегубов.

Тревога началась в 17:00 пятницы, примерно тогда же и были первые прилеты. Отбой тревоги в области объявили в 17:40.

Харьковский городской голова Игорь Терехов также подтвердил взрывы. "Будьте осторожны!" – призвал он украинцев в посте на своем Telegram-канале.

По информации неофициальных мониторинговых интернет-сообществ, оккупанты могли совершить этот обстрел с территории Белгородской области Российской Федерации.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Утром 23 мая РФ нанесла около 15 ударов по Харькову. Погибли семь человек, 21 получили ранения. Прямое попадание было по типографии, также под удар попали объекты "Укрзалізниці" и коммунальное предприятие. Прилеты были и по Золочеву и Люботину в области, там также есть пострадавшие.

– 24 мая с визитом в Харьков прибыл президент Владимир Зеленский. Он провел совещание по оперативной обстановке в регионе и подготовке к отопительному сезону, а также посетил разрушенную россиянами типографию.

– Гарант отметил: этот удар свидетельствует о том, что РФ сражается с человечностью и всеми аспектами нормальной жизни. В результате обстрела погибли и ранены люди, сожжены 50 тысяч книг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!