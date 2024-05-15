Россияне снова обстреляли район плотной жилой застройки в Харькове: есть пострадавшие

Вечером в среду, 15 мая, российские оккупанты снова ударили по Харькову. Враг обстрелял центральную часть города, вследствие атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Городской голова отметил, что прилет был по району плотной жилой застройки.

Позже стало известно, что под обстрелом находился Шевченковский район Харькова, там повреждено пятиэтажное здание. Терехов сказал, что ракета попала в общежитие. Также была повреждена многоэтажка рядом с ним.

Травмированы двое гражданских мужчин 40 и 20 лет, пострадавших вследствие атаки РФ госпитализировали.

Коммунальщики уже устраняют последствия атаки, сообщил городской голова.

Напомним, что мэр Терехов заявил, что Россия применяет в отношении Харькова тактику запугивания: оккупанты устраивают жестокие обстрелы, чтобы заставить людей бежать из облцентра. Однако об эвакуации из Харькова речь не идет и подобных планов нет.

Как сообщал OBOZ.UA, около 10:00 15 мая российские оккупационные войска нанесли удар, вероятно, авиабомбой вблизи больницы в Малоданиловской громаде Харьковской области. Вследствие этой атаки были ранены медики.

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