Россияне снова обстреляли Конотоп: повреждены объекты коммунальной сферы

В Конотопе Сумской области 18 марта российские войска нанесли воздушный удар, который повредил объекты коммунальной сферы. Также были атакованы населенные пункты Сумского района.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Сумской ОВА. Заявляется, что под обстрелом была гражданская инфраструктура.

"На месте работают все необходимые службы. Предварительно, погибших нет", – сказано в посте, обнародованном в 16:11.

По данным соцсетей, в Конотопе после российской атаки отсутствует тепло и горячее водоснабжение в одном из микрорайонов города.

Мониторинговые каналы предупреждали о ракетной опасности для Конотопа около 15:30 понедельника. Фиксацию вражеской цели в воздушном пространстве региона подтверждали и Воздушные силы ВСУ.

По неподтвержденной информации, враг мог применить для атаки баллистику.

"Берегите себя, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, находитесь в укрытиях", – призвала Сумская ОВА украинцев.

Как писал OBOZ.UA:

– Российские оккупационные войска разрушили авиабомбами ряд мостов на Сумщине. Из Великой Писаревки, попавшей под вражеские обстрелы, эвакуировали всех детей.

– Днем 17 марта ВС РФ нанесли два удара по инфраструктуре города Сумы. Мирные жители не пострадали. В тот же день под атакой противника также была инфраструктура Конотопа. В городе было два прилета.

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