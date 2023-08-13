Россияне снова атаковали Херсонщину: еще двое раненых и много поврежденных домов. Фото

К вечеру 12 августа оккупанты снова обстреляли Херсонскую область. Это уже вторая атака региона за сутки, что демонстрирует новые военные преступления России и террор мирного населения.

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Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. Вражеская армия применила против поселка Белозерки, где нет ни единого военного объекта ВСУ, артиллерийские системы и авиабомбу.

В результате обстрела пострадали 31-летние мужчина и девушка, им оказывают помощь сотрудники скорой помощи. Также под обстрелом пострадал их дом.

Также атаке подверглось село Отрадокаменка, где повреждены несколько жилых домов. Пострадала гражданская инфраструктура, к счастью, среди местных жителей пострадавших не оказалось.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 12 августа российские солдаты совершили несколько обстрелов населенных пунктов Херсонщины. В результате очередных вражеских атак пострадали мирные жители.