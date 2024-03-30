Россияне сбросили на Харьков управляемую авиабомбу: попали в район жилой застройки

Вечером в субботу, 30 марта, войска страны-агрессора РФ снова ударили по Харькову. Враг сбросил на город управляемую авиабомбу, вероятно, Д-30СН.

Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал. Атаку на Харьков подтвердили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Авиабомбой был атакован Шевченковский район города, она попала в район жилой застройки. "Предварительно без пострадавших, к счастью. Только выбитые стекла в доме рядом с "прилетом", – написал Терехов.

Синегубов добавил, что профильные службы осматривают место попадания. "По предварительным данным, оккупанты снова ударили по гражданской инфраструктуре управляемым снарядом", – написал он.

Напомним, что 27 марта российские оккупанты тоже нанесли удары по Харькову УМПБ Д-30, попав в многоквартирные дома. Вследствие террористического обстрела жилого микрорайона в Шевченковском районе города есть погибший и раненые.

А раньше такие универсальные межвидовые планирующие боеприпасы враг использовал для удара по Мирнограду Донецкой области.

Сейчас управляемая бомба УМПБ Д-30СН становится частым средством поражения в ближней и средней зоне от линии боевого столкновения. Мы рассказывали, что известно об этом новом виде вооружения, испытательным полигоном для которого стала Украина.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина может противостоять новым российским боеприпасам УМПБ Д-30. В Воздушных силах отметили, что наиболее эффективным методом будет уничтожение пусковой установки или самолета, несущего эти бомбы.

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