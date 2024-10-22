Россияне сбросили на Харьков КАБы, есть попадания в трех районах: первые подробности

Харьков вечером 22 октября российские захватчики в очередной раз атаковали управляемыми авиабомбами. Взрывы раздались в трех районах города, на данную минуту информации о пострадавших нет.

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Об атаке КАБами Харькова сообщили в Воздушных силах ВС Украины и местные власти. Воздушная тревога в Харькове все еще продолжается – уже более часа и 45 минут.

Об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении Воздушные силы предупредили еще в 21:15. Через 10 минут, в 21:25 были зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией оккупантов.

Именно в это время городской голова Игорь Терехов сообщил, что в городе слышны звуки взрывов.

В 21:44 Терехов отметил, что есть информация о вражеском ударе по Салтовскому району. Также на месте одного из прилетов в Холодногорском районе разгорелся пожар. В Киевском районе взрыв прогремел рядом с учебным заведением. Там в расположенных рядом жилых домах частично выбило стекла.

Информация о пострадавших уточняется, добавил он.

В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что "на эту минуту – без пострадавших".

По его данным, в Холодногорском районе было "попадание в землю", там произошло разрушение легких деревянных конструкций, но пожара нет. А в Киевском районе кроме выбитых оконных стекол были повреждены гаражи рядом.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 октября враг также с воздуха атаковал Харьков: были взрывы в Основянском и Киевском районах города. В результате ударов оккупантов город ненадолго остался без электроснабжения. Среди 12 пострадавших было четыре женщины и один ребенок.

Для ударов оккупанты применили несколько самолетов, а обстрел Харькова производили из Белгородской области. По предварительным данным, это были ФАБ из УМПК и гибрид авиабомбы-ракеты "Гром-Е1".