Россияне сбросили КАБы на пригород Купянска: есть погибшие, раненые и разрушения. Фото

Пригород Купянска Харьковской области во вторник, 9 июля, подвергся российскому обстрелу авиабомбами. Есть минимум двое погибших и четверо пострадавших.

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Под ударом оказался жилищный сектор мирного поселка. Об этом сообщил Telegram-канал Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве также поделились фото, сделанными после прилетов.

"Сегодня [9 июля] враг нанес массированный авиаудар по прифронтовому населенному пункту в пригороде Купянска. В результате попадания бомб произошли разрушения и повреждения жилых домов, автомобилей. По разным адресам возникло несколько очагов пожаров на общей площади около 400 квадратных метров", – рассказала пресс-служба.

По данным на 21:20 вторника, погибли двое (женщина и мужчина), еще четверо пострадали.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, на 16:00 с начала суток 9 июля на линии фронта произошло 81 боевое столкновение. Более трети вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении.

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