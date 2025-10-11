В субботу, 11 октября, российские войска снова нанесли удар авиабомбами по Константиновке. На этот раз целью оккупантов стал храм Иова Почаевского.

Об этом сообщили в Нацполиции и председатель Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин. В 10:39 россияне сбросили бомбу ФАБ-250, в результате чего погибли двое мужчин в возрасте 49 и 56 лет. Еще пять человек получили ранения: двое мужчин (47 и 74 года) и две женщины (56 и 62 года).

На месте обстрела полиция обнаружила 2-летнего мальчика, который находился вместе с отцом-священником. Мальчик не пострадал, однако его отец и дедушка получили ранения. Ребенка эвакуировали в Краматорск. Стоит отметить, что мать малыша погибла в результате вражеского удара на прошлой неделе.

Еще одна женщина, 54 года, получила ранения во время другого авиаудара по городу, который произошел в 10:50.

Сотрудники полиции забирали раненых и ребенка под обстрелом. Каждые несколько минут на полицейских пикировали дроны, из-за чего приходилось рассредотачиваться и прятаться.

Кроме того, в результате удара повреждены девять частных домов и сам храм.

Напомним, на днях Вооруженные силы Украины отбили попытку врага прорваться в Константиновку в Донецкой области. Россияне не смогли продвинуться ни на метр.

Константиновка Донецкой области 24 сентября подверглась серьезному вражескому обстрелу. В результате очередного военного преступления России погибли два человека, еще восемь получили ранения. Оккупанты сбросили авиабомбы на жилую застройку. Предварительно, противник применил три ФАБ-250 с модулем УМПК.

