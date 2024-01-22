Россияне расстреляли управляемыми авиабомбами село на Херсонщине: некоторые дома уничтожены полностью. Фото

Российские самолеты сбросили четыре управляемых авиабомбы на одно из сел в Миловской громаде на Херсонщине. Под удары попали жилые дома, некоторые – полностью разрушены.

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Об обстреле вечером в понедельник, 22 января, сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин. На своем канале в Telegram чиновник поделился фотографиями последствий прилетов. Он не уточнил, какой именно населенный пункт был атакован врагом.

"Пострадавших среди местных жителей нет", – написал Прокудин.

По словам начальника ОГА, удар пришелся по жилым домам. "Некоторые жилища уничтожены до основания", – отметил Прокудин.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– На левобережье Херсонской области оккупационные войска России не отказываются от намерений выбить защитников Украины из занимаемых плацдармов. 22 января на этом участке захватчики совершили один безуспешный штурм наших позиций, заявил Генеральный штаб ВСУ.

– Защитники украинского неба вечером 21-го и ночью 22 января отработали по вражеским Shahed, атаку которыми совершили войска РФ. Она была направлена преимущественно на юг. Наша ПВО сбила все восемь дронов-камикадзе.

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