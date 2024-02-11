Россияне пытаются навязать Сырскому образ 'советского и русского' человека – ЦПД СНБО

В Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны заявили, что российская пропаганда развернула масштабную кампанию по дискредитации нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Пропагандисты пытаются создать ему образ "советского и русского человека" и раскручивают тему его родственников в РФ.

Конечной целью врага, заверил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, является снижение доверия украинского общества к ВСУ. Подробности сообщает Telegram-канал Центра.

По словам Коваленко, образ "советского и русского человека" для Сырского в государстве-агрессоре пытаются создать, в частности, выискивая на территории России его родственников и "друзей семьи". У них пропагандисты берут комментарии, которые затем распространяются с нужным им контекстом.

"Главная цель этой кампании – дискредитация главкома и снижение доверия к ВСУ", – отметил Коваленко.

Руководитель ЦПД добавил, что украинцам, на которых направлены ныне усилия российской пропагандистской машины, следует помнить, что Сырский долгое время находился в команде своего предшественника в должности главкома ВСУ Валерия Залужного.

"Он командовал успешными операциями, в частности по освобождению Киевщины и Харьковщины. Они были бы невозможны без качественного личного состава, но многое зависит от командования. Поэтому Сырский показал, что умеет добиваться результата в войне против РФ", – добавил Коваленко.

Также он отметил, что "команда Сырского состоит из молодых командиров, которые пошли на повышение".

"Это предпосылка для системных улучшений в ВСУ", – убежден Коваленко.

Он также предостерег украинцев от распространения тиражируемых российской пропагандой нарративов.

"Поддержка кампании о том, что главком является "русским человеком", – это подыгрывание вражеской дезинформации. Доверие к ВСУ должно оставаться на самом высоком уровне", – резюмировал руководитель ЦПД СНБО.

Напомним, 8 февраля этого года президент Украины Владимир Зеленский уволил Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил на его место командующего Сухопутными войсками Сырского. В вечернем обращении к украинцам, в котором глава государства сообщил о принятых решениях, он также анонсировал масштабные изменения в секторе обороны.

Обещанные изменения не заставили себя долго ждать. Уже 9 февраля Зеленский назначил нового руководителя Генштаба ВСУ: преемником генерал-лейтенанта Сергея Шапталы стал генерал-майор Анатолий Баргилевич, командовавший Силами территориальной обороны.

А 10 февраля президент назвал новых заместителей главкома Сырского: на каждого из них – а все они боевые офицеры – возложены конкретные задачи и обязанности.

11 февраля стало известно, что бывший первый заместитель министра обороны Александр Павлюк возглавит Сухопутные войска, а командующий морской пехотой ВМС ВСУ Юрий Содоль заменит в должности командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева.

Сам Наев, как следует из его заявления, в котором он поблагодарил украинцев и всех, с кем работал в течение длительного времени, о своем увольнении узнал из СМИ.