Россияне повторно обстреляли пригород Херсона, когда там работали спасатели ГСЧС. Видео
Российские оккупационные войска 25 апреля несколько раз открывали огонь по Херсонщине. Под повторный обстрел пригорода областного центра попали спасатели ГСЧС Украины, пострадал один из них, а также гражданская женщина.
На сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщается, что днем в четверг, 25 апреля, противник ударил по пригороду, в результате чего загорелся жилой дом. Пожарные выехали на вызов и попали в ловушку.
"Вражеские дроны цинично повторно атаковали место происшествия, повредив технику ГСЧС. Пострадал один из спасателей, ранение руки получила и хозяйка соседнего дома", – рассказала пресс-служба.
Сотрудникам ГСЧС пришлось воспользоваться автомобилем скорой помощи, чтобы покинуть место российской атаки.
"Несмотря на угрозу собственной жизни, спасатели предупредили своих коллег об обстрелах, чтобы те не подвергались опасности. В отличие от врага, безжалостно уничтожающего все на своем пути, наши мужественные титаны заботятся о своих побратимах", – подчеркнули в ведомстве.
Как писал OBOZ.UA, 25 апреля на трассе близ села Осокоровка Херсонской области российские захватчики атаковали автомобиль беспилотником. Пострадал 58-летний мужчина.
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