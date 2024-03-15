Росіяни обстріляли Золочів 'Іскандерами': зруйновано гуртожиток і лікарню. Фото

В пятницу, 15 марта, армия страны-агрессора обстреляла Золочев в Харьковской области. В результате удара уничтожено общежитие и пункт экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщает глава ОВА Олег Синегубов. В ГСЧС также уточнили, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

"Войска РФ в 16:20 совершили ракетный удар ракетами С-300 по Золочеву", – рассказал Синегубов.

Кроме того, уничтожены два автомобиля бригады скорой. Еще 2 частично повреждены.

По обновленным данным, кафиры ударили по Золочеву ракетой "Искандер".

Также повреждения получили трехэтажное здание больницы, автомобили скорой помощи, легковые авто и 16 частных домовладений.

"На данный момент – без пострадавших", - резюмировал Синегубов.

В ГСЧС также отметили, что общая площадь пожара составила около 200 кв. В 18:25 пожар был ликвидирован. В общей сложности к ликвидации последствий вражеских ударов привлекались три единицы техники и 15 спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 15 марта российские захватчики атаковали Одессу. Во время воздушной тревоги в облцентре раздались взрывы. Есть жертвы и десятки раненых.