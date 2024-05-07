Россияне обстреляли жилой квартал Херсона: загорелись жилые дома. Фото и видео

Войска Российской Федерации вечером во вторник, 7 мая, ударили по Херсону. Под атакой был один из жилых кварталов города, из-за обстрела там произошли пожары.

Об этом сообщила в Telegram-канале Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве обнародовали фото и видео, сделанные после ударов противника.

"Враг продолжает уничтожать Херсон... Загорелись одновременно четыре жилых дома по разным адресам", – сказано в посте. О потерпевших информации по состоянию на 22:00 вторника нет.

Спасатели оперативно прибыли на место обстрела и потушили пламя, добавили в ГСЧС.

Глава Херсонской областной государственной (военной) администрации Александр Прокудин уточнил: атакован был Центральный район города.

"Осколками изувечено частные дома. Повреждены окна, кровли, газопровод. Из-за попадания снарядов несколько домов полностью разрушены", – рассказал чиновник.

Травмированных нет, однако у людей – острая реакция на стресс. Медики предоставили им помощь на месте.

Как писал OBOZ.UA, войска РФ утром 7 мая накрыли огнем поселок Белозерка под Херсоном. Там повреждены частные дома, ранения получила 51-летняя женщина.

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