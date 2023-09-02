Россияне обстреляли Угледар авиабомбами: погибли двое гражданских. Фото

Российские оккупационные войска в субботу, 2 сентября, ударили по городу Угледар Донецкой области, который находится совсем рядом с линией фронта. Вероятно, по населенному пункту был нанесен авиационный удар, в результате чего погибли супруги – 43-летний мужчина и его 42-летняя жена.

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Об этом сообщил Офис генерального прокурора (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). В эпицентре попаданий вражеских снарядов оказалась жилая застройка Угледара.

Супруги погибли в результате взрыва в одной из многоэтажек. Их 19-летняя дочь и еще одна 53-летняя местная жительница получили ранения. Их с минно-взрывными травмами, контузиями и ушибами доставили в больницу для оказания неотложной медицинской помощи.

В результате удара РФ была разрушена часть подъезда жилого дома, также повреждены перекрытия, окна и балконы.

Правоохранители начали расследование по факту обстрела Угледара. Открыто уголовное производство по факту нарушения россиянами законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска вечером 2 сентября обстреляли Краматорск в Донецкой области. Под удар попало кладбище, а также автодорога вблизи многоэтажного дома.

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