Россияне обстреляли центр Херсона: попали в жилой дом. Видео

Войска Российской Федерации днем 19 марта совершили очередной обстрел украинского Херсона. Один их прилетов повредил жилой дом в центральной части города.

Никто из херсонцев в результате этих обстрелов не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Чиновник обнародовал видео, снятое на месте обстрела. Очевидец, у которого автор ролика взял комментарий, рассказал: он слышал два прилета. От одного пострадал жилой дом, второй взрыв прогремел немного дальше.

"И снова под огнем – жилая застройка... После обеда российский снаряд прилетел по жилому дому. В жилище выбило стекла, также разбиты крыша и стены", – написал Прокудин.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, утром 19 марта российские военные преступники атаковали Херсонщину. В результате обстрела на дороге между населенными пунктами Антоновка и Садовое пострадали трое гражданских мужчин 21, 44 и 27 лет.

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