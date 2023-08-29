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Россияне обстреляли Торецк: один человек погиб, трое получили ранения. Фото

Ольга Липич
Война против России
2 минуты
399
Россияне обстреляли Торецк: один человек погиб, трое получили ранения. Фото

Оккупационные войска России вечером в понедельник, 28 августа, обстреляли город Торецк в Донецкой области. В результате обстрела врага погибла 39-летняя местная жительница.

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Еще три человека получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram. Обстрел Торецка оккупантами произошел около 18:00.

Российские оккупанты атаковали населенный пункт, вероятно, кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня "Ураган".

Россияне обстреляли Торецк: один человек погиб, трое получили ранения. Фото

От снаряда захватчиков погибла 39-летняя женщина, которая на момент атаки занималась домашними делами во дворе своего дома. Еще трое местных жителей получили осколочные ранения и контузию – супружеская пара в возрасте 72 и 73 лет и 88-летняя женщина.

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Россияне обстреляли Торецк: один человек погиб, трое получили ранения. Фото

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные жилые дома.

Россияне обстреляли Торецк: один человек погиб, трое получили ранения. Фото
Россияне обстреляли Торецк: один человек погиб, трое получили ранения. Фото

По данным прокуратуры, все пострадавшие при обстреле находились дома. Их госпитализировали для оказания медицинской помощи.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Россияне обстреляли Торецк: один человек погиб, трое получили ранения. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты  в очередной раз обстреляли Херсонскую область, выпустив снаряды по жилому дому в селе Садовое. Вследствие этого погибла женщина, еще один мужчина пострадал. 

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