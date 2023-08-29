Россияне обстреляли Торецк: один человек погиб, трое получили ранения. Фото

Оккупационные войска России вечером в понедельник, 28 августа, обстреляли город Торецк в Донецкой области. В результате обстрела врага погибла 39-летняя местная жительница.

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Еще три человека получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram. Обстрел Торецка оккупантами произошел около 18:00.

Российские оккупанты атаковали населенный пункт, вероятно, кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня "Ураган".

От снаряда захватчиков погибла 39-летняя женщина, которая на момент атаки занималась домашними делами во дворе своего дома. Еще трое местных жителей получили осколочные ранения и контузию – супружеская пара в возрасте 72 и 73 лет и 88-летняя женщина.

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Кроме того, повреждены частные и многоквартирные жилые дома.

По данным прокуратуры, все пострадавшие при обстреле находились дома. Их госпитализировали для оказания медицинской помощи.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область, выпустив снаряды по жилому дому в селе Садовое. Вследствие этого погибла женщина, еще один мужчина пострадал.

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