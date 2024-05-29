Россияне обстреляли Торецк и Лиман в Донецкой области: есть погибшие и раненые. Фото разрушений

Российские террористы нанесли удары по Торецку и Лиману Донецкой области. В результате атак по меньшей мере 2 человека погибли и еще 11 пострадали.

О последствиях обстрелов сообщили в Telegram глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и ГСЧС Украины. Целями противника, как обычно, стали жилые и административные строения.

Обстрел Торецка

В результате атаки на Торецк погибли 2 человека и по меньшей мере 3 получили ранения. Россияне сбросили на город 3 авиабомбы. Попадания пришлись в 2 многоэтажки и в админздание. На местах обстрелов работают спасатели, сообщил Филашкин.

Как отметили в ГСЧС Украины, удары по городу нанесли вечером 28 мая. Раненую женщину 1970 г.р. госпитализировали в больницу. Также чрезвычайники деблокировали тела 2-х погибших из-под разрушенных конструкций 5-этажного жилого дома.

В разрушенной 9-этажке спасатели обнаружили фрагменты тел в квартире на 7 этаже и передали работникам Национальной полиции для дальнейшей идентификации погибших.

Обстрел Лимана

Днем 29 мая россияне трижды обстреляли Лиман. В результате атак по меньшей мере 8 человек получили ранения. Повреждены 3 двухэтажки и 3 админздания. На месте происшествия работают все ответственные службы.

Филашкин еще раз призвал местных жителей эвакуироваться из Донбасса из-за постоянной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 29 мая российские оккупационные войска снова нанесли удары по городу Никополь Днепропетровской области. В результате обстрелов погиб водитель скорой, также ранены три человека.

– В Черниговской области из-за обстрела, совершенного государством-террористом Россией 28 мая, погиб мужчина. 48-летний мирный житель с тяжелыми ранениями попал в больницу, однако медики не смогли его спасти.

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