Россияне обстреляли Сумы УАБами: есть разрушение гражданской инфраструктуры
Российская армия поздно вечером 2 апреля ударила по Сумам. Самолеты страны-агрессора сбросили по пригороду управляемые авиационные бомбы.
Взрывы подтвердила Сумская областная военная администрация. "Враг нанес авиационный удар по Сумской пригородной гражданской инфраструктуре", – сообщила пресс-служба в Telegram-канале.
По информации на 23:30 вторника, 2 апреля, погибших нет. О пострадавших также не сообщалось.
Экстренные службы проводили ликвидацию последствий удара. "Будьте внимательны и осторожны, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – призвали украинцев представители ОВА.
Отметим, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали об активности российской тактической авиации на северо-восточном направлении в 21:43 вторника. В 22:00 Telegram ВС ВСУ сообщил о пусках противником управляемых авиационных бомб в Сумской области.
Тревога в регионе в этот период объявлялась с 21:42 по 22:08.
Как писал OBOZ.UA:
– 2 апреля государство-террорист Россия совершила очередную ракетную атаку на Днепр. Повреждено учебное заведение, но все дети были в укрытии. 18 человек пострадали.
– В этот же день в результате вражеского обстрела Херсонской области погиб 79-летний житель села Токаревка.
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