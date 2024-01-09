Россияне обстреляли Сумщину: 'Шахеды' попали в Дом культуры

Вечером вторника, 9 января, российская террористическая армия атаковала дронами-камикадзе типа Shahed-136/131 Сумской области. "Шахеды" попали в Дом культуры в поселке Краснопольского общества.

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Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации. "Сегодня вечером враг в очередной раз атаковал приграничье Сумщины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты направили два БПЛА "Шахед" в один из населенных пунктов Краснопольской общины.

"Попали в местный Дом культуры", – уточнили в Сумской ОВА.

Кроме того, в результате обстрела повреждены частные дома, а также линии электропередач.

В настоящее время на месте работают все необходимые службы. Информация о пострадавших уточняется.

"Будьте аккуратны, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – резюмировали в ОВА.

Напомним, утром 8 января во всех областях Украины объявили воздушную тревогу из-за пусков со стороны России ракет, в том числе "Кинжалов". Страна-агрессор еще ночью подняла в небо более десятка бортов Ту-95МС и МиГ-31К, около 06:45 первые взрывы прогремели в Днепре, а затем в Кривом Роге, Запорожье, Хмельницком.

Ранее сообщалось, что российская террористическая армия нанесла серию ракетных ударов по Харьковщине. Под вражеским огнем оказался областной центр и город Змиев в Чугуевском районе. Целью путинских террористов в очередной раз стали дома мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористы нанесли ракетные удары по Запорожью. В результате вражеского обстрела среди мирных жителей есть пострадавшие. В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет в разных направлениях в областном центре прозвучало всего 5 взрывов.

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