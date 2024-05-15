Россияне обстреляли Сумщину из РСЗО: погибла женщина. Фото разрушений

Страна-оккупант продолжает обстреливать мирное население Сумщины. В среду, 15 мая, в результате вражеских артобстрелов и обстрелов из РСЗО по территории Эсманской громады Шосткинского района погибла местная жительница 1964 года рождения.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация. Также отмечается, что в результате обстрелов на территории громады горел жилой дом.

"На месте работают все необходимые службы. Призываем жителей приграничных районов эвакуироваться, чтобы сохранить свою жизнь и своих родных", - резюмировали ситуацию в ОВА.

Как писал OBOZ.UA, по данным ООН на май 2024 года, из-за полномасштабного вторжения России в Украину более 14 млн человек (или 40% населения нашей страны) нуждаются в гуманитарной помощи.

Также сообщалось, что оккупанты ударили авиабомбой по Харьковщине: повреждена больница. Пострадали сотрудники медучреждения.