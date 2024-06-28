Россияне обстреляли село на Херсонщине: погибла женщина

В пятницу, 28 июня, российские оккупационные войска продолжили обстреливать Херсонскую область. В селе Львове Тягинской громады вследствие атаки агрессора погибла женщина.

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Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. 65-летняя украинка из-за вражеского обстрела получила взрывную и черепно-мозговую травмы, а также ушиб головного мозга.

Пострадавшую женщину медики транспортировали в больницу, состояние ее было тяжелым. К сожалению, раненая умерла по дороге в медицинское учреждение.

"К сожалению, от полученных травм женщина умерла по дороге в больницу. Искренние соболезнования родственникам погибшей", – написали в ОВА.

Ранее мы писали о том, что утром 28 июня российские войска снова атаковали Херсонщину. Оккупанты с дрона сбросили взрывчатку на мужчину, который работал на огороде возле своего дома в Одрадокаменке. От полученных ранений потерпевший скончался.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска продолжают атаковать населенные пункты Харьковской области. Утром в пятницу, 28 июня, захватчики обстреляли село Варваровка в Волчанской городской громаде Чугуевского района, погибла женщина.

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